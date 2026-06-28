Paura nella spiaggia di Scoglitti: immigrati ubriachi insidiano una coppia. La rabbia sui social

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un episodio di cronaca ieri sera nella frazione di Scoglitti. Cinque individui si sono avvicinati a una coppia che si trovava in spiaggia sul lungomare della Lanterna. I cinque hanno circondato la coppia con atteggiamenti tutt’altro che amichevoli. Il ragazzo, di buona prestanza fisica, è riuscito a reagire e ad allontanarli. I cinque – secondo quanto si è appreso – erano palesemente ubriachi e in stato di alterazione e quasi certamente stranieri del Maghreb.

Pare che due giorni prima un altro episodio analogo si era verificato nella zona poco distante, sempre con cinque persone, probabilmente le stesse, che si sono avvicinati minacciosamente a una giovane madre con i suoi bambini. L’episodio è stato raccontato dal periodico on line Italreport.

La notizia ha fatto rapidamente il giro della frazione. Numerosi coloro che hanno commentato l’episodio, chiedendo una maggiore presenza delle forze dell’ordine che, con gli organici attuali, non possono garantire una presenza costante e un presidio in tutte le località della provincia, specialmente nelle località rivierasche. Foto generata con AI

© Riproduzione riservata