Fugge in monopattino dopo l’alt della Polizia: denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

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La Polizia di Stato di Modica ha denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, al termine di un intervento scattato durante i servizi di controllo del territorio predisposti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza.

I poliziotti hanno intimato l’alt al conducente di un monopattino elettrico, ma l’uomo, invece di fermarsi, ha deciso di allontanarsi rapidamente dando vita a una fuga lungo Corso Umberto I. Durante il tentativo di sottrarsi al controllo, avrebbe percorso il marciapiede effettuando manovre pericolose e non conformi alle norme del Codice della Strada, procedendo a zig zag tra i pedoni e mettendo a rischio la sicurezza delle persone presenti.

Gli agenti hanno avviato le ricerche riuscendo poco dopo a rintracciare l’uomo nei pressi della sua abitazione. Anche in questa occasione, però, il conducente non si sarebbe fermato all’alt della Polizia, riprendendo la fuga con ulteriori manovre pericolose per gli altri utenti della strada.

Successivamente l’uomo ha abbandonato il monopattino e ha proseguito la fuga a piedi, riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce.

L’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Modica ha comunque permesso di identificarlo e procedere alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli del territorio portati avanti dalla Polizia di Stato con l’obiettivo di garantire sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi sulle strade cittadine.

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