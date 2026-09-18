Tragedia sfiorata a Vittoria: un tubo in metallo lanciato in aria da quattro giovani in monopattino

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Tragedia sfiorata ieri sera a Vittoria. Quattro persone su monopattino stavano percorrendo la via Firenze quando all’improvviso uno di loro ha lanciato in aria un tubo di metallo di circa mezzo metro. Il tubo è finito a terra poco distante da una famiglia (marito, moglie e sorella) che stava camminando sulla strada. Se il tubo avesse colpito una persona, avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze.

L’episodio si è concluso senza gravi conseguenze (solo tanta paura …), ma ha sollevato indignazione e paura tra quanti a tarda sera si trovavano in quella zona (via Firenze angolo via Cavour) , in pieno centro cittadino. Una bravata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

Pare inoltre che anche un altro dei giovani in monopattino avesse in mano un altro tubo di ferro. La notizia è stata riportata dal giornalista Gianni Di Gennaro.

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