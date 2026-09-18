Un trasferimento sanitario urgente da Comiso a Milano, organizzato per consentire a un paziente ricoverato in Rianimazione a Modica di tornare nella struttura dove era stato sottoposto a un intervento di cardiochirurgia. È quanto avvenuto nella giornata di ieri, 15 settembre, con un volo dell’Aeronautica Militare disposto dalla Prefettura di Ragusa. Il paziente, già operato […]
Tragedia sfiorata a Vittoria: un tubo in metallo lanciato in aria da quattro giovani in monopattino
18 Set 2026 10:49
Tragedia sfiorata ieri sera a Vittoria. Quattro persone su monopattino stavano percorrendo la via Firenze quando all’improvviso uno di loro ha lanciato in aria un tubo di metallo di circa mezzo metro. Il tubo è finito a terra poco distante da una famiglia (marito, moglie e sorella) che stava camminando sulla strada. Se il tubo avesse colpito una persona, avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze.
L’episodio si è concluso senza gravi conseguenze (solo tanta paura …), ma ha sollevato indignazione e paura tra quanti a tarda sera si trovavano in quella zona (via Firenze angolo via Cavour) , in pieno centro cittadino. Una bravata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.
Pare inoltre che anche un altro dei giovani in monopattino avesse in mano un altro tubo di ferro. La notizia è stata riportata dal giornalista Gianni Di Gennaro.
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