Scambi culturali tra Italia e Cina: un artista di Chiaramonte Gulfi espone a Zhongshan

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Un artista di Chiaramonte Gulfi espone in Cina. Il pittore chiaramontano Giorgio Distefano sarà presente alla Prima edizione dello Scambio Internazionale d’arte contemporanea Cina-Italia, dal titolo “Absence – L’assenza” che si svolge nella città di Zhongshan.

L’esposizione intende creare un ponte culturale e artistico tra Cina e Italia, favorendo uno scambio tra differenti sensibilità creative e promuovendo nuove forme di dialogo nell’arte contemporanea globale.

Giorgio Distefano, che da anni vive e opera a Firenze, è uno dei quattro artisti italiani presenti.

La mostra è presso i suggestivi spazi espositivi di Wumu Ruoyinxuan, su una superfice di 1500 metri espositivi. L’obiettivo della mostra è indagare il concetto di “assenza” non come semplice mancanza, ma come una forma di presenza sospesa: memoria sedimentata, traccia identitaria e spazio generativo per nuove interpretazioni artistiche.

Il filo conduttore è il dialogo tra la filosofia orientale del liúbái (留白), il concetto di “spazio vuoto”, e le ricerche occidentali legate al linguaggio visivo.

Vi sono presenti opere di pittura, incisione, scultura, installazione, new media, video arte e pratiche interdisciplinari.

La mostra potrà essere visitata fino al 12 ottobre.

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