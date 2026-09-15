Musica: il 19 settembre al Ccc Ragusa tre giovani talenti al pianoforte anteprima Melodica

RAGUSA – Sarà un’anteprima nel segno dei giovani talenti del territorio quella che accompagnerà il pubblico verso la 32ª stagione di Melodica – La Musica dell’Anima, la rassegna musicale internazionale diretta dalla pianista Diana Nocchiero. Sabato 19 settembre alle 20.30, con apertura al pubblico dalle 20.00, all’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa saranno protagonisti al pianoforte Giulia Fleres, Sofia Milone ed Enrico Guccione, tre giovani interpreti già distintisi in concorsi nazionali e internazionali e attraverso importanti esperienze di formazione. L’appuntamento, a ingresso libero con libera offerta, anticipa la nuova stagione, che prenderà ufficialmente il via il 24 ottobre, e sarà l’occasione per presentare il programma e avviare la campagna abbonamenti. «Dare spazio ai giovani musicisti e offrire loro l’opportunità di incontrare il pubblico è da sempre uno degli aspetti a cui tengo maggiormente – sottolinea la direttrice artistica Diana Nocchiero – perché la musica cresce attraverso lo studio, ma anche attraverso il confronto, l’ascolto e lo scambio. Siamo felici di presentare questa nuova stagione e di condividere con il pubblico un programma ricco e vario, con interpreti nazionali ed internazionali, e repertori differenti. Il 19 settembre sarà un primo momento per incontrarci e raccontare quello che abbiamo preparato, in attesa di ritrovarci dal 24 ottobre con la nuova stagione di Melodica». Il programma del 19 settembre proporrà musiche di Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Edvard Grieg, Enrique Granados, Sergej Rachmaninov e Fryderyk Chopin, in un percorso tra classicismo, romanticismo, virtuosismo e poesia. Giulia Fleres, diplomata al Conservatorio “A. Corelli” di Messina e impegnata nel Biennio di Pianoforte e in quello di Didattica della Musica, Sofia Milone, formatasi anch’essa al Conservatorio “A. Corelli” di Messina, diplomata con il massimo dei voti e la lode e con un’esperienza di studio al Real Conservatorio di Madrid, ed Enrico Guccione, allievo del Conservatorio “V. Bellini” di Catania e vincitore di diversi Primi Premi Assoluti, porteranno sul palco percorsi diversi ma accomunati da passione, studio e talento. Anche quest’anno sarà l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC), in via G. Matteotti 61, nel cuore del centro storico di Ragusa, a ospitare gli appuntamenti di Melodica. Un luogo raccolto che diventa spazio di ascolto, incontro e scambio e che, attraverso la nuova stagione, contribuirà ancora una volta ad arricchire la proposta culturale della città attraverso la musica dal vivo. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 <366%20979%200999> e 349 2993208 <349%20299%203208>, scrivere ad associazione.melodica@gmail.com
o visitare il sito www.melodicaweb.it
.