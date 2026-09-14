Scicli riscopre la Madonna delle Milizie: più Messe e visite guidate per tutto settembre

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E’ proprio il caso di dire che ci si trova davanti ad una nuova offerta religiosa e turistica. Nella doppia veste di luogo di culto e di luogo d’arte, per il Santuario dedicato alla Madonna delle Milizie in questo 2026 è arrivato l’anno della svolta. Più celebrazioni eucaristiche domenicali e più visite guidate. Il 20 ed il 27 di questo mese il rettore del Santuario e vicario foraneo della città di Scicli, don Ignazio La China, continuerà a celebrare le Messe della domenica mattina. Appuntamento al quale sono particolarmente legati residenti, villeggianti e turisti. Per tutto il mese di settembre sarà possibile visitare il Santuario dal giovedì alla domenica fra le 18 e le 20. Nella chiesa è possibile ammirare il calco del cavallo della Madonna delle Milizie che la tradizione vuole essere apparsa nel 1091 proprio nella Piana di Donnalucata. “La grande e costante partecipazione di fedeli che sta animando la Santa Messa ci riempie di gioia e testimonia, ancora una volta, il profondo legame che unisce la nostra comunità e i tanti visitatori al Santuario delle Milizie – commenta l’assessore Giuseppe Mariotta – proprio alla luce di questa risposta così calorosa, abbiamo stabilito di continuare nelle celebrazioni eucaristiche e nelle visite guidate per tutto il mese di settembre. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, con dedizione, rendono possibile mantenere vivo e fruibile uno dei luoghi più identitari e amati della nostra Scicli”.

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