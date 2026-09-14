Di nuovo cenere vulcanica all’Aeroporto di Catania: stop ai voli in arrivo. Chiuso spazio aereo

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Disagi e possibili ritardi all’aeroporto di Catania a causa della presenza di cenere vulcanica in atmosfera. La SAC ha disposto la chiusura dello spazio aereo corrispondente al settore C1 e la sospensione dei voli in arrivo fino alle ore 16 di oggi, 14 settembre.

Cenere vulcanica in atmosfera, scatta lo stop ai voli

Nuova giornata di attenzione per l’aeroporto di Catania. La società di gestione SAC ha comunicato la sospensione delle attività di volo in arrivo a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e della direzione dei venti prevalenti in quota.

Per ragioni di sicurezza è stata disposta la chiusura dello spazio aereo corrispondente al settore C1.

Voli in arrivo sospesi fino alle 16

Il provvedimento riguarda, al momento, i voli in arrivo allo scalo etneo e resterà in vigore fino alle ore 16 di lunedì 14 settembre, salvo ulteriori comunicazioni.

La situazione potrebbe naturalmente evolversi nelle prossime ore in relazione alle condizioni atmosferiche e alla presenza di cenere vulcanica nello spazio aereo interessato.

Passeggeri invitati a controllare il proprio volo

La SAC invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea.

La raccomandazione è particolarmente importante per chi è atteso a Catania nelle prossime ore, considerato che la sospensione dei voli in arrivo può determinare ritardi, variazioni operative e possibili riprogrammazioni.

Aeroporto di Catania, attesi nuovi aggiornamenti

La società di gestione dello scalo ha fatto sapere che seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

La situazione resta dunque monitorata e il ripristino della piena operatività dei voli dipenderà dall’evoluzione delle condizioni dello spazio aereo interessato dalla presenza di cenere vulcanica.

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