Oltre 700 incarichi all’ASP Ragusa: cambia l’organizzazione della sanità

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un nuovo assetto per la dirigenza sanitaria dell’ASP di Ragusa, con oltre 700 incarichi professionali e gestionali assegnati e risorse destinate al relativo trattamento economico per quasi 800 mila euro. È questo il risultato della delibera adottata domenica dall’Azienda sanitaria provinciale, che chiude un percorso avviato nei mesi scorsi per aggiornare e ridefinire l’organizzazione degli incarichi dirigenziali.

Il provvedimento punta a valorizzare le competenze e le responsabilità maturate dai dirigenti sanitari già in servizio, mettendo ordine nella struttura organizzativa e definendo con maggiore precisione ruoli, funzioni e livelli di responsabilità.

ASP Ragusa, oltre 700 incarichi tra gestione e professionalità

La delibera rappresenta il punto di arrivo di un iter partito lo scorso marzo, quando l’ASP di Ragusa aveva approvato la nuova mappatura degli incarichi dirigenziali, aggiornando quella precedente risalente al 2020.

Per arrivare alla nuova graduazione degli incarichi, la Direzione aziendale ha coinvolto i direttori delle Unità operative e dei Dipartimenti attraverso specifici incontri. Un confronto finalizzato a ridefinire le funzioni dirigenziali dell’area sanitaria sulla base dell’organizzazione attuale e delle responsabilità effettivamente esercitate.

Il risultato è una revisione complessiva dell’assetto degli incarichi, con più di 700 posizioni professionali e gestionali attribuite.

Dalle U.O.C. alle alte professionalità: ecco come cambia l’organizzazione

Il sistema degli incarichi è stato definito sulla base delle disposizioni del contratto nazionale e del Regolamento aziendale sottoscritto con le organizzazioni sindacali.

Gli incarichi gestionali riguardano le Unità Operative Complesse (U.O.C.), le Unità Operative Semplici (U.O.S.) e le Unità Operative Semplici a valenza dipartimentale (U.O.S.D.).

Accanto a questi sono previsti gli incarichi professionali, articolati nelle diverse fasce stabilite dalla normativa contrattuale. Si va dagli incarichi professionali iniziali fino alle posizioni di altissima professionalità, riconoscendo progressivamente competenze, esperienza e responsabilità.

Un sistema che punta quindi a rendere più leggibile la struttura interna dell’ASP e a collegare gli incarichi alle effettive funzioni svolte dai professionisti.

Quasi 800 mila euro per il trattamento economico degli incarichi

La nuova organizzazione ha anche una precisa ricaduta economica. Per il trattamento economico collegato agli incarichi attribuiti sono state destinate risorse per quasi 800 mila euro.

L’indennità spettante ai singoli dirigenti non sarà uguale per tutti, ma verrà determinata sulla base della tipologia dell’incarico e della relativa pesatura.

Il principio è quello di correlare il riconoscimento economico al livello di responsabilità e alla complessità della funzione ricoperta.

© Riproduzione riservata