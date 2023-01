Tragedia a Scicli: allevatore si toglie la vita sparandosi con un fucile

Si è sparato con il fucile il 31 dicembre, durante la vigilia di capodanno, nel pomeriggio.



La tragedia si è verificata a Scicli: l’uomo, un allevatore, ha premuto il grilletto e ha deciso di togliersi la vita in una stanza attigua a quella in cui si trovava la sua famiglia, riunitasi per le festività.



Avrebbe usato un fucile calibro 12, puntato al petto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.