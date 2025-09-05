Tragedia a Marzamemi: il mare restituisce il corpo senza vita di Nino Cusmano

È stato ritrovato privo di vita il corpo di Nino Cusmano, il 73enne catanese disperso in mare da lunedì primo settembre. Il corpo dell’uomo è stato avvistato questa mattina sulla spiaggia di Punta delle Formiche, nella zona dell’Isola delle Correnti, da un passante che ha immediatamente allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera e la Polizia, che hanno avviato il protocollo previsto in questi casi.

Cusmano era uscito alle 12:15 del primo settembre dal porto Fossa di Marzamemi a bordo della sua barca, una Sessa Key Largo 19 con motore Yamaha da 40 cavalli, per una normale escursione in mare. Dopo l’uscita non ha più fatto ritorno e il suo telefono risultava irraggiungibile da due giorni.

Il ritrovamento della barca, avvenuto mercoledì pomeriggio a circa 12 miglia dalla costa del Lido di Noto, verso Avola, aveva già gettato i familiari nello sconforto. A bordo erano stati rinvenuti gli effetti personali del diportista, incluso il cellulare.

Questa mattina la scoperta drammatica: Nino Cusmano non ce l’ha fatta. Le onde del suo amato mare hanno posto fine alla sua vita. Le autorità ora indagheranno per chiarire le cause della tragedia.

La scomparsa e il ritrovamento di Cusmano hanno scosso profondamente la comunità locale, che ricorda l’uomo come un appassionato di mare e un volto noto della zona di Marzamemi.

