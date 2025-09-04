Disperso in mare Nino Cusmano: ricerche senza sosta tra Siracusa e Noto

Ore di angoscia per i familiari di Nino Cusmano, scomparso in mare lo scorso 1° settembre dopo essere uscito dal Porto Fossa di Marzamemi a bordo del suo open Sessa Key Largo 19 bianco. Quella che doveva essere una normale uscita come tante si è trasformata in un incubo: l’uomo non ha fatto più ritorno.

La famiglia, allarmata dal mancato rientro, ha denunciato la scomparsa, dando avvio a una vasta operazione di ricerca da parte della Capitaneria di Porto.

Ricerche concentrate tra Plemmirio e Ognina

Nelle prime ore del mattino, il cellulare di Cusmano è stato localizzato nell’area di Capo Murro di Porco, in prossimità della riserva marina del Plemmirio, a Siracusa. Le ricerche si sono dunque intensificate lungo quel tratto di costa, estendendosi anche verso Ognina.

In serata, fonti vicine alla famiglia hanno confermato il ritrovamento dell’imbarcazione nei pressi di Calabernardo, località costiera di Noto. A bordo, però, nessuna traccia del disperso.

L’appello della famiglia sui social

La figlia di Nino Cusmano ha lanciato un accorato appello su Facebook. Il post è stato condiviso centinaia di volte, ma fino ad ora non sono arrivate segnalazioni utili al ritrovamento. La mobilitazione online testimonia la vicinanza della comunità alla famiglia, che vive ore di apprensione.

Capitaneria di Porto in azione

Le ricerche proseguono senza sosta via mare, con l’impiego di mezzi navali e il supporto tecnologico per scandagliare il tratto di mare interessato. In queste ore si valutano anche ricognizioni aeree per ampliare il raggio delle ricerche.

L’auspicio è che possano arrivare al più presto notizie positive.

© Riproduzione riservata