Arrestato cinquantenne a Comiso per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati cocaina e denaro contante

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La Polizia di Stato di Comiso ha arrestato un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti e sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

L’uomo è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per la violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione a cui era sottoposto.

L’arresto è scattato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, con particolare attenzione anche alla verifica del rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

Durante un controllo presso l’abitazione del cinquantenne, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire circa 19,6 grammi di cocaina. La sostanza è stata sequestrata insieme a diverso materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi, tra cui bilancini di precisione e materiale per l’imballaggio.

Nel corso dell’operazione è stata inoltre trovata e sequestrata la somma di 820 euro in contanti, rinvenuta nella disponibilità dell’uomo e insieme alla sostanza stupefacente.

Alla luce degli elementi raccolti, il cinquantenne è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.



© Riproduzione riservata