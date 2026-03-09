Traffico di avifauna: linea comune tra Procura e Difesa, il Gip dispone i domiciliari dopo il sequestro di 1400 uccellini

RAGUSA – Si è conclusa con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari l’udienza di convalida per il cittadino maltese e il soggetto di origini calabresi, fermati nei pressi di Scoglitti con un carico di circa 1.400 uccelli selvatici e oltre 13 mila euro in contanti.

L’esito dell’udienza riflette un importante equilibrio raggiunto tra le parti. È emersa infatti una sostanziale convergenza tra le valutazioni della Procura e le istanze presentate dalla difesa. Nonostante l’ingente sequestro operato nell’ambito dell’inchiesta coordinata da Palmi, il Pubblico Ministero ha formulato richiesta di arresti domiciliari, recependo di fatto i rilievi sollevati dalla difesa.

In particolare, per quanto riguarda la posizione del cittadino maltese, l’Avvocato Giovanni Bruno del Foro di Ragusa ha condotto un’attività difensiva volta a dimostrare l’adeguatezza di una misura meno afflittiva rispetto alla detenzione in carcere. Una linea che ha trovato riscontro nelle determinazioni del PM e che il GIP del Tribunale di Ragusa ha infine pienamente avallato, disponendo per entrambi gli indagati la misura dei domiciliari.

Il ruolo della magistratura e dei legali

Il provvedimento del GIP conferma come il dialogo tecnico tra l’accusa e i difensori abbia permesso di delineare un quadro cautelare proporzionato, garantendo le esigenze di giustizia senza ricorrere alla massima restrizione della libertà.

Mentre le indagini proseguono per mappare l’asse illecito tra Calabria, Sicilia e Malta, questo primo passaggio giudiziario evidenzia il successo della strategia legale nel mitigare la posizione dei soggetti coinvolti, assicurando loro la permanenza presso il domicilio in attesa dei successivi sviluppi del procedimento.

