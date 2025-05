Tradizione, turismo e fede: la magia di San Giorgio incanta Modica

Non era la data canonica di aprile, ma questo non ha fermato la fede né l’entusiasmo di una città intera. Anzi. Spostata eccezionalmente a maggio a seguito del lutto per la scomparsa di Papa Francesco, la festa di San Giorgio Martire, patrono di Modica, ha saputo superare ogni aspettativa. Un bagno di folla ha accompagnato il Santo per tutta la durata della processione, dal pomeriggio fino al rientro in chiesa oltre la mezzanotte, in un crescendo di emozioni, devozione e spettacolo.

Il calore della gente, il suono delle bande, i fuochi d’artificio che hanno acceso la notte modicana: tutto ha contribuito a rendere l’edizione 2025 una delle più sentite e partecipate degli ultimi anni. A fare da cornice, una città gremita di turisti, attratti da uno degli eventi religiosi e popolari più iconici della Sicilia. L’atmosfera di maggio, con il centro storico animato dai visitatori, ha dato nuova luce alla festa, che ha saputo unire tradizione e accoglienza in un connubio perfetto.

Determinante, come sempre, l’impegno del parroco Padre Michele Fidone, guida spirituale di una comunità profondamente legata a San Giorgio, e della Confraternita del Santo Cavaliere, con i suoi portatori instancabili, coordinati dal presidente Simone Lucifora. Fondamentale anche il lavoro delle forze dell’ordine, della Protezione civile e di tutti i volontari che hanno garantito sicurezza e ordine lungo un percorso affollatissimo.

La festa di San Giorgio a Modica non è soltanto un evento religioso. È una macchina organizzativa imponente, capace di attivare decine di professionalità e risorse, e una leva turistica ed economica importante per il territorio. In tantissimi, ieri, hanno immortalato con smartphone e fotocamere ogni momento della processione: immagini che faranno il giro del mondo e che rappresentano uno straordinario strumento di promozione per Modica e per tutta la Sicilia barocca.

Nel cuore della notte il simulacro di San Giorgio ha varcato la soglia della chiesa tra applausi, grida di gioia e occhi commossi.

