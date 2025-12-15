“Tra Speranza e Carità”, i presepi che raccontano l’anima del territorio

Ha già registrato un’importante affluenza di visitatori la Mostra dei Presepi “Tra Speranza e Carità”, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale L’Arco e ospitata a Ragusa in due sedi espositive di grande valore simbolico e culturale: i locali di Via Roma 143 e Palazzo La Rocca, prestigiosa sede del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nel cuore di Ragusa Ibla.

Le inaugurazioni si sono svolte il 7 dicembre per la sede di Via Roma e l’8 dicembre per Palazzo La Rocca, segnando l’avvio ufficiale di un’iniziativa che sta riscuotendo ampio consenso di pubblico. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato i componenti del direttivo dell’Associazione L’Arco e il consigliere provinciale Federico Chinnici, che ha portato i saluti della Presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari, esprimendo apprezzamento per il valore culturale e identitario dell’evento e ringraziando tutti coloro che ne hanno reso possibile la realizzazione.

Un progetto condiviso che valorizza l’intera provincia

Nel corso dell’inaugurazione, il presidente dell’APS L’Arco, Vito Sammatrice, ha sottolineato il significato collettivo della mostra, ringraziando quanti hanno contribuito con impegno, presenza ed entusiasmo. La rassegna, ha evidenziato, rappresenta un traguardo importante per l’associazione e al tempo stesso un’occasione di valorizzazione per l’intera provincia di Ragusa, capace di unire tradizione, arte e partecipazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari e allo staff dell’ente per la concessione degli spazi di Palazzo La Rocca, al Comune di Ragusa per il supporto istituzionale e alle associazioni NOVUM 1693 C.C. e TRE PONTI C.C.N., che hanno collaborato all’organizzazione e alla gestione dei servizi necessari alla fruizione del pubblico.

Presepi artigianali e tradizione che guarda al futuro

Le due sedi espositive ospitano presepi artigianali di alto valore artistico, realizzati da presepisti del territorio e da autori provenienti da altre realtà, offrendo ai visitatori un percorso che invita alla riflessione sulla bellezza, sull’identità e sul significato più autentico del Natale. L’arte presepiale diventa così linguaggio universale di speranza e carità, capace di parlare a credenti e non, in un dialogo profondo con la storia e la cultura del territorio.

Di particolare rilievo è la permanenza della mostra presso Palazzo La Rocca, dove il percorso espositivo proseguirà per tutto l’anno con nuovi appuntamenti e iniziative culturali. Una scelta che rafforza il ruolo dell’evento come strumento di promozione dell’attività artistica dell’associazione e di valorizzazione delle tradizioni locali, inserendosi stabilmente nel circuito culturale di Ragusa Ibla.

L’impegno dell’Associazione L’Arco per l’arte e la comunità

Attiva dal 2013, l’Associazione di Promozione Sociale L’Arco opera nella promozione dell’arte presepiale e dell’artigianato artistico, organizzando mostre ed eventi culturali che coniugano tradizione, creatività e impegno sociale. L’obiettivo è tramandare e valorizzare un patrimonio culturale che rappresenta una parte significativa dell’identità del territorio, rendendolo accessibile e vivo attraverso il coinvolgimento della comunità.

Orari di apertura

– Mostra di Via Roma, 143 – Ragusa: Tutti i giorni dalle ore 16:00 alle 21:00

– Mostra di Palazzo La Rocca – Ragusa Ibla

Fino al 24 dicembre : Da lunedì a venerdì: 10:00 – 13:00; Sabato e festivi: 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00

: Da lunedì a venerdì: Sabato e festivi: Dal 26 dicembre al 6 gennaio e nei giorni 10 e 11 gennaio : Tutti i giorni: 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00

: Tutti i giorni: 25 dicembre e 1 gennaio: Dalle 16:00 – 19:00

