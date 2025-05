Tra salite, vento e applausi: Kalat accende la passione per l’atletica

Una domenica di sole e valori autentici ha illuminato la 24ª edizione del Trofeo Kalat, trasformando una gara podistica in una straordinaria celebrazione dello sport, della lealtà e della comunità. In oltre 370 hanno preso parte alla 10 km competitiva, affiancati da 70 giovani promesse delle categorie giovanili e più di 100 partecipanti alla camminata ecologica ViverEco Run for Fun, in un evento che ha saputo coniugare passione, benessere e rispetto per l’ambiente.

L’arrivo che commuove: Longo e Conti mano nella mano

Protagonisti assoluti della giornata sono stati Danilo Longo e Giuseppe Conti, entrambi dell’Università di Palermo, che hanno scelto di tagliare il traguardo mano nella mano, con lo stesso tempo di 35’24”, condividendo la vittoria in un gesto che ha emozionato pubblico e organizzatori. “Abbiamo corso insieme, ci alleniamo insieme, ed è stato naturale condividere questo traguardo”, ha dichiarato Longo. Un atto di sportività pura che ha spinto il circuito uno@uno a raddoppiare il premio in palio: un soggiorno di sei giorni a Ustica per entrambi, con partecipazione gratuita al Giro Podistico dell’Isola.

Virginia Salemi regina della gara femminile

Tra le donne, dominio netto di Virginia Salemi (Podistica Messina), che ha tagliato il traguardo in 40’35”, bissando il recente successo a Niscemi. “Il Trofeo Kalat è una gara dura ma bellissima. Ustica sarà un’esperienza unica”, ha commentato. A completare il podio femminile Alessandra Corvaia (43’28”) e Francesca Alario (45’39”).

Giovani protagonisti, la città in festa

A rendere speciale la giornata anche l’entusiasmo dei baby atleti scesi in pista, con menzioni speciali per Natan Giardina, Carola Greco, Giovanni Grillo e Gloria Imbergamo, esempio di grinta e talento. Nel frattempo, la camminata Run for Fun ha coinvolto famiglie e cittadini, portando centinaia di persone a vivere una mattinata all’insegna dello sport sostenibile.

Sport e territorio: il binomio vincente

Il Trofeo Kalat si conferma volano per il territorio, con Caltanissetta trasformata per un giorno in capitale siciliana del podismo. “Non è solo una gara, ma un’esperienza che valorizza la città e coinvolge l’intera comunità” – ha dichiarato Alessandro Giambra, presidente del Track Club Master Caltanissetta.

Soddisfazione anche per gli organizzatori del Giro Podistico di Ustica, gemellato con il Kalat, che hanno offerto il soggiorno-premio: “È il nostro modo per unire sport, natura e promozione del territorio, in una sinergia virtuosa”, ha affermato Davide Bruno, direttore dell’Area Marina Protetta di Ustica.

Uno sport che insegna, un esempio per tutti

Il gesto simbolico di Longo e Conti ha rappresentato il cuore pulsante dell’evento: una gara vinta non solo con le gambe, ma con il cuore. In un mondo dove spesso conta solo arrivare primi, il Trofeo Kalat ha ricordato a tutti che la vera vittoria è quella condivisa. E per questo, sarà un’edizione difficile da dimenticare.

