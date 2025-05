Dal cuore della Sicilia al blu di Ustica: il Trofeo Kalat stringe un patto con il Giro Podistico dell’isola

Caltanissetta e Ustica unite dallo sport e dalla sostenibilità. I vincitori assoluti del Trofeo Kalat ospiti speciali alla 13ª edizione del Giro Podistico usticese.

Una nuova, vibrante sinergia anima il panorama sportivo siciliano: il Trofeo Kalat di Caltanissetta – storica corsa su strada nel cuore dell’isola – si fonde con il Giro Podistico di Ustica, tra le più suggestive gare a tappe nazionali. Una collaborazione che unisce terra e mare, città e isola, per dare forma a un progetto che va ben oltre lo sport: è una visione di turismo responsabile, promozione territoriale e sostenibilità.

Il 25 maggio 2025, nella città nissena, si correrà una delle prove più attese del Grand Prix Sicilia. Ma quest’anno, per i vincitori assoluti – uomo e donna – ci sarà un premio speciale: una settimana da protagonisti al Giro Podistico di Ustica (8-14 luglio), ospiti nelle strutture dell’isola.

Lo sport come ponte tra territori

Da una parte, le strade urbane e i tre giri del Trofeo Kalat: 10 km tra passione e agonismo, partenza dallo stadio Palmintelli, con il supporto di Comune, CONI Sicilia e ASD Track Club Master. Dall’altra, i paesaggi mozzafiato del Giro Podistico di Ustica, con quattro tappe tra crateri, sentieri e l’infinito blu dell’Area Marina Protetta.

Una corsa dentro la natura, una vacanza dentro lo sport

Il direttore dell’Area Marina Protetta, Davide Bruno, sottolinea il valore ambientale dell’iniziativa: “Sport e tutela del territorio possono camminare insieme. Accogliere a Ustica i vincitori di una gara dell’entroterra significa creare un filo diretto tra comunità e ambienti diversi, nel segno della sostenibilità.” Alessandro Giambra Presidente del Track Club Master Caltanissetta, dichiara: “Siamo onorati di unire il nome della nostra manifestazione a un evento che da diversi anni promuove la sinergia tra lo sport e la valorizzazione del territorio.”

Non solo top runner. Il Trofeo Kalat sarà anche festa per le famiglie con la corsa “ViverEco Run for Fun”, camminata non competitiva di 3,4 km pensata per promuovere uno stile di vita attivo e green, aperta a tutti. Saranno coinvolti anche i giovani atleti, con le gare per Esordienti, Ragazzi e Cadetti.

