Tra medicina e memoria: in un libro la storia di una rinascita: la presentazione a Modica

Un racconto di caduta e rinascita, di paura e speranza, diventa libro e occasione di incontro con il pubblico. Oggi, venerdì 2 gennaio, alle ore 16, alla Biblioteca comunale di Modica, sarà presentato “L’isola dentro”, il libro di Andrea Giurdanella, giovane medico modicano alla sua prima esperienza narrativa.

L’incontro vedrà l’autore dialogare con il giornalista Concetto Iozzia e con lo psicoterapeuta Giovanni Belluardo, mentre le letture di alcuni brani saranno affidate ad Assunta Adamo. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con la libreria Zazie di Modica.

“L’isola dentro” nasce da un’esperienza personale intensa e drammatica, trasformata in un racconto di straordinaria forza umana. È la fine di giugno del 2025 quando Andrea Giurdanella, 38 anni, in vacanza all’isola dell’Asinara con alcuni colleghi, resta vittima di un grave incidente durante un’escursione in mountain bike. Una caduta improvvisa, un violento trauma cranico, l’assenza del caschetto protettivo. Dopo essersi rialzato, perde conoscenza: l’intervento dell’elisoccorso, la corsa in ospedale, l’operazione d’urgenza per una emorragia epidurale e poi il coma.

Il libro racconta il tempo sospeso tra la vita e la morte, il risveglio dopo giorni di incoscienza, la lenta ricostruzione della memoria e del corpo, resa possibile anche grazie ai colleghi medici e a una rete di affetti che non ha mai smesso di credere nella guarigione. Un ritorno alla vita che sembrava impossibile e che oggi viene ricordato con affetto e ironia dagli amici, che lo chiamano scherzosamente “Lazzaro”.

La presentazione di oggi non sarà soltanto un momento letterario, ma anche un’occasione di riflessione sul valore della fragilità, sulla forza della medicina e sull’importanza di ascoltare le storie che nascono dal dolore e si trasformano in testimonianza. Un appuntamento da non perdere per la città di Modica, che accoglie uno dei suoi figli in una veste nuova, quella di narratore della propria rinascita.

