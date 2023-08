Torna l’iniziativa “Treni Storici” in Sicilia e nel ragusano: appuntamento da agosto a dicembre

Tornano in Sicilia i treni storici di Fondazione FS dal 12 agosto al 10 dicembre. Un’iniziativa entusiasmante per tutti gli appassionati del viaggio in treno e per chi desidera scoprire i luoghi più affascinanti dell’isola. E, naturalmente, i treni storici faranno tappa anche nel ragusano con gli speciali “Treni del cioccolato”, in cui è coinvolta Modica e i “Treni Barocco”, a Ragusa e Modica. Sono 51 gli appuntamenti in programma.

I viaggi saranno arricchiti da visite ed escursioni organizzate dall’assessorato al Turismo della Regione per far scoprire il patrimonio storico, architettonico e culinario dell’isola.

I treni saranno dotati di materiale rotabile storico, inclusa una speciale carrozza bagagliaio che può trasportare fino a 50 biciclette per tratta. Questo promuoverà l’intermodalità treno+bici, consentendo ai turisti di esplorare ulteriormente i territori visitati dai treni storici.

Il costo dei biglietti per i treni storici è di soli 2 euro a tratta, rendendo l’iniziativa accessibile a tutti. I biglietti saranno disponibili su tutti i canali di vendita Trenitalia e a bordo treno fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I treni storici in Sicilia, il programma

Treno dei Templi: Caltanissetta – Agrigento bassa – Porto Empedocle S. (pomeridiano/serale): 3

Treno dei Templi: Caltanissetta – Agrigento bassa – Porto Empedocle S. (diurna): 3

Treno del Cioccolato: Caltanissetta -Modica: 1

Treno dei Normanni: Messina – Cefalù: 1

Treno del Pistacchio: Messina – Giarre (Circumetnea): 1

Treno di Ortigia: Messina – Siracusa: 1

Treno del Mare e delle Civiltà Antiche: Palermo – Castelvetrano: 16

Treno dell’Olio e della Magna Grecia: Palermo – Castelvetrano: 2

Treno dei Templi: Palermo – Porto Empedocle: 2

Treno delle Stelle: Palermo – Roccapalumba: 1

Treno dell’Arte: Palermo – Tusa: 3

Treno della Ceramica: Siracusa – Caltagirone: 1

Treno del Pistacchio: Siracusa – Giarre: 1

Treno del Barocco: Siracusa – Ragusa (pomeridiano/serale): 6

Treno del Barocco: Siracusa – Ragusa (diurno): 6

Treno del Cioccolato: Siracusa – Modica (diurno): 1

Treno del Cioccolato: Siracusa – Modica (serale): 1

Treno dell’Olio e della Magna Grecia: Trapani – Castelvetrano: 1