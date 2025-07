Torna “La Filippide”: la maratona più spartana d’Italia alla sua 17ª edizione

Non è una semplice maratona. È un viaggio nel tempo, una sfida contro se stessi e un inno alla corsa più autentica. Domenica 18 agosto torna “La Filippide”, la gara che rievoca l’epica impresa dell’emerodromo greco, giunta quest’anno alla sua 17ª edizione. Una corsa senza cronometri, senza cartelli chilometrici, senza premi in denaro, ma con la stessa grinta degli antichi spartani e un solo obiettivo: tagliare il traguardo davanti alla celebre Casa di Montalbano, sulla spiaggia di Punta Secca.

Partenza fissata per le 4:30 del mattino dalla Antica Stazione di Chiaramonte Gulfi, quando la Sicilia dorme ancora e il sole è solo una promessa. Nessun GPS, nessun smartwatch, solo strada, sudore e determinazione. Come si correva nell’antica Grecia. Il percorso attraversa paesaggi mozzafiato, campagne silenziose, strade rurali e borghi barocchi, in un’esperienza mistica e selvaggia che ormai ha conquistato corridori da tutta Italia e anche dall’estero.

Una maratona spartana che ha fatto scuola

“La Filippide” è stata la prima maratona italiana a sfidare l’estate. In pieno agosto, quando il caldo toglie il fiato, qui si corre con l’essenziale: solo acqua, frutta e forza di volontà. E all’arrivo, niente premi in denaro, ma la classica corona d’ulivo e una coppa che valgono più di ogni podio.

Non solo 42 km: anche la Castle e il Walking

Per chi preferisce distanze più brevi ma vuole comunque vivere l’emozione della corsa, tornano anche: la Filippide Castle (circa 15 km) e il Walking Ragusa-Donnafugata, aperto a tutti. Entrambe le prove partiranno alle 7:00 dal Castello di Donnafugata, altro luogo iconico della Sicilia, per poi ricongiungersi all’arrivo sul mare.

Tutte le informazioni e i dettagli sul sito ufficiale: www.maratonadiragusa.com

