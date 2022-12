Torna il presepe vivente nella parrocchia di San Paolo apostolo a Ragusa

Ci siamo. Manca poco alla “prima” del presepe vivente della parrocchia San Paolo apostolo a Ragusa. Si comincia lunedì 26 dicembre con la processione dei figuranti in programma alle 18,30 a cui farà seguito l’inaugurazione della rappresentazione allestita nel cortile parrocchiale. L’orario di apertura sino alle 21,30. L’ingresso è libero e senza barriere architettoniche.

“La bellezza del presepe vivente costituisce davvero qualcosa di unico – affermano gli organizzatori – ma per noi la cosa davvero centrale è l’obiettivo di creare ancora di più l’essere comunità. Ognuno porta il proprio contributo e la propria predisposizione. Piccoli e grandi mettono a disposizione degli altri il proprio tempo. Ed è questo il senso puro del Natale, l’attenzione all’altro nella semplicità del cuore come di un bambino appena nato”. Oltre che per Santo Stefano, il presepe potrà essere visitato l’1, il 6 e 7 gennaio, sempre dalle 18,30 alle 21,30. Il parroco, il sacerdote Mauro Nicosia, si ritiene soddisfatto per gli spunti organizzativi che stanno emergendo nel contesto di questa quarta edizione del presepe che torna dopo gli anni di fermo a causa dell’emergenza sanitaria.

“E proprio per tale ragione – è sottolineato ancora – c’è maggiore voglia di far bene, di catturare l’attenzione dei visitatori, di non lasciare alcunché al caso, curando ogni aspetto anche quelli, a prima vista, più insignificanti. La caratterizzazione che abbiamo dato è quella di un presepe ebraico, per calarlo agli anni della nascita di Gesù. Vogliamo far compiere a chi ci viene a trovare un piccolo salto indietro nella storia. Ma, soprattutto, cerchiamo di stimolare l’interesse attorno alle varie scene che raccontano di una esperienza straordinaria, unica nel suo genere, che ha coinvolto, nei secoli a seguire, l’umanità nella sua interezza. E’ un messaggio di speranza, infine, quello che vogliamo lanciare attraverso la realizzazione di questo straordinario presepe vivente”.