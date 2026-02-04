Toponomastica urbana: recuperate dai magazzini comunali di Scicli 400 piastrelle in ceramica

Un tocco di storia e tradizione torna a impreziosire le strade di Scicli e delle sue borgate. L’amministrazione comunale ha avviato un progetto di decoro urbano che ha riportato in città la classica toponomastica in ceramica, simbolo di un’epoca passata e della memoria collettiva del centro storico.

Nei giorni scorsi, dagli archivi dei magazzini comunali, sono state recuperate oltre quattrocento piastrelle in ceramica riportanti i nomi delle strade principali e delle borgate. Le piastrelle, finemente lavorate e dal design elegante, sono state poste in opera lungo le vie, ricalcando la segnaletica originale che caratterizzava il centro storico prima dell’arrivo delle moderne tabelle in plastica.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo dai residenti e dai visitatori, testimonia l’attenzione dell’amministrazione per valorizzare il centro storico e le borgate, unendo funzionalità e bellezza urbana. La scelta di ripristinare la ceramica storica risponde anche a una volontà di sostenere l’identità culturale della città, sempre più apprezzata per il turismo e le attività artistiche.

