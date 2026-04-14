Tony Canto e Simona Molinari a Modica

La stagione musicale del Fondazione Teatro Garibaldi prosegue con un nuovo appuntamento dedicato alla canzone d’autore e alle sue contaminazioni. Dopo il successo del concerto che ha visto protagonisti Paolo Fresu e Rino Cirinnà, il palco del Teatro Garibaldi di Modica si prepara ad accogliere domenica 19 aprile alle ore 18.30 un evento all’insegna della musica d’autore e dell’incontro tra linguaggi artistici differenti.

Tony Canto Quintet: eleganza e contaminazione musicale

Protagonista della serata sarà il Tony Canto con il suo quintetto, artista siciliano e autore tra i più apprezzati della scena nazionale, che ha firmato brani per interpreti come Nina Zilli, Raphael Gualazzi e Mannarino.

La sua musica si muove tra canzone d’autore, sonorità brasiliane e bossa nova, con una scrittura raffinata in cui parola e melodia dialogano costantemente, dando vita a un linguaggio musicale personale e riconoscibile.

Simona Molinari special guest della serata

A rendere ancora più prestigioso l’evento sarà la presenza di Simona Molinari, artista di rilievo internazionale, due volte vincitrice della Targa Tenco come miglior interprete.

La sua voce attraversa con naturalezza jazz, swing e pop, mantenendo uno stile interpretativo elegante e contemporaneo che la rende una delle interpreti più apprezzate del panorama musicale italiano.

Un ensemble di musicisti di alto livello

Sul palco, insieme ai protagonisti della serata, un gruppo di musicisti di grande esperienza: Dino Rubino al pianoforte, Enzo Zirilli alla batteria, Marco Bardoscia al contrabbasso e Fabio Sodano al flauto.

Un ensemble che accompagnerà il pubblico in un percorso musicale intimo e coinvolgente, tra contaminazioni jazzistiche, melodie d’autore e atmosfere sudamericane.

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