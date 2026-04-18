Studenti di Comiso sul tetto del GEF: l’Orchestra del “Verga” trionfa a Sanremo con “Soul Bossa”

Un successo che riempie d’orgoglio un’intera comunità. L’Orchestra dell’istituto “Verga” di Comiso ha conquistato il primo posto nella categoria orchestre alla 27ª edizione del GEF – Festival mondiale della creatività nella scuola, svoltasi a Sanremo dal 14 al 17 aprile.

Un risultato prestigioso ottenuto su uno dei palcoscenici più iconici d’Italia, il Teatro Ariston, dove i giovani musicisti hanno dato prova di talento, preparazione e grande affiatamento. L’ensemble, composto da 35 studenti dell’indirizzo musicale, si è distinto per qualità esecutiva ed espressività, convincendo la giuria e superando le altre orchestre in gara.

Determinante la scelta del brano, “Soul Bossa” di Quincy Jones, eseguito con energia e maturità artistica, capace di valorizzare le diverse sezioni strumentali e il lavoro corale dei ragazzi.

A guidare l’orchestra, il professor Giuseppe Biazzo, affiancato da un team di docenti che ha accompagnato gli studenti in questo percorso: Giovanni Andrea Strada, José Massaro, Turi Di Natale, Federico Torrisi, Maria Giovanna Speranza, Massimo Piccione e Leandro Sortino.

Grande la soddisfazione espressa dalla dirigente scolastica Maria Cafiso, che ha sottolineato come questo traguardo rappresenti il riconoscimento dell’impegno e della qualità del percorso formativo dell’istituto, capace di valorizzare i talenti e portarli su palcoscenici internazionali.

Per Comiso, è molto più di una vittoria: è la conferma che talento, passione e lavoro di squadra possono portare i giovani a brillare sul palcoscenico musicale più famoso d’Italia, rendendo orgogliosa un’intera città.

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