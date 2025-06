Tino Longo lascia la direzione sportiva del Vittoria Calcio

Il Vittoria Calcio ha ufficialmente comunicato la fine del rapporto lavorativo con il Direttore Sportivo Tino Longo, figura di spicco che ha guidato con serietà e professionalità la gestione sportiva negli ultimi anni.

Un addio che, pur senza dettagli sulle motivazioni, lascia un segno profondo. Il club ha voluto esprimere il più sentito ringraziamento a Longo per l’impegno incessante e la dedizione dimostrata, sottolineando come la sua presenza abbia rappresentato un punto di riferimento solido per la squadra e l’intera organizzazione.

Insieme ai ringraziamenti, il club ha rivolto i migliori auguri a Longo per il prosieguo della sua carriera professionale e calcistica, auspicando nuovi successi e traguardi da raggiungere.

Ora l’attenzione è puntata sul futuro e sulla ricerca di una nuova figura che sappia raccogliere l’eredità lasciata da Longo e guidare il club verso nuovi ambiziosi obiettivi. Un passaggio delicato, ma carico di opportunità e sfide per la società.

