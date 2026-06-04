Tifoseria sotto osservazione: un anno di stop agli stadi per un ultras vittoriese

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La Polizia di Stato di Ragusa ha disposto un provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive, noto come D.A.SPO “fuori contesto”, nei confronti di un giovane tifoso di Vittoria riconducibile a un gruppo ultras locale. La misura è stata adottata nell’ambito delle attività di prevenzione finalizzate a contrastare episodi di violenza legati al mondo del tifo organizzato e a garantire il regolare svolgimento degli eventi sportivi.

Il provvedimento trae origine dall’attività informativa e investigativa condotta dalla DIGOS in occasione di incontri di calcio considerati a rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli accertamenti hanno permesso di individuare il destinatario della misura tra i soggetti presenti durante l’evento e riconducibili alla tifoseria organizzata vittoriese.

Sulla base degli elementi raccolti e della valutazione della pericolosità sociale del soggetto, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Ragusa ha ritenuto necessario applicare la misura di prevenzione prevista dall’articolo 6 della legge 401 del 1989. Il Questore ha quindi disposto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per la durata complessiva di un anno.

Il D.A.S.P.O. “fuori contesto” rappresenta uno strumento sempre più utilizzato dalle autorità per intervenire in modo preventivo anche al di fuori di episodi di violenza diretta all’interno degli impianti sportivi, estendendo il controllo a comportamenti ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza collettiva.

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