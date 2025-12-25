The Ragusaner celebra l’arte contemporanea a Modica: il 27 dicembre il Winter Party nel cuore del centro storico

Modica si prepara ad accogliere un appuntamento dedicato all’arte, alla creatività e al racconto del territorio. Sabato 27 dicembre, alla Società Operaia di Mutuo Soccorso, nel centro storico della città, va in scena il Winter Party di The Ragusaner, evento che celebra il progetto artistico collettivo e itinerante nato per raccontare la provincia di Ragusa attraverso linguaggi contemporanei.

Una serata pensata come momento di incontro e condivisione, per illuminare il valore dell’arte, rafforzare il legame con il territorio e riunire una community composta da artisti, creativi e appassionati, in un contesto aperto e inclusivo. Un progetto che racconta il territorio

The Ragusaner è un progetto artistico corale che trae ispirazione da format internazionali come *The Parisianer* e dalla storica rivista *The New Yorker*, reinterpretandone lo spirito attraverso riviste immaginarie e opere visive dedicate alla provincia di Ragusa.

Nato da un’idea di Elisea Paolino, Virginia Boncoraglio e Sara Cigna, il progetto coinvolge artisti locali, nazionali e internazionali legati al territorio ibleo per esperienze, memorie o visioni condivise. Il racconto che ne emerge è multidisciplinare e attraversa temi come tradizioni, paesaggi, architetture, cibo e stili di vita, senza limiti stilistici o tematici, restituendo un’immagine viva e contemporanea del territorio.

Nel tempo, The Ragusaner è diventato anche una community attiva, che si ritrova in mostre ed eventi pubblici pensati non solo come esposizioni, ma come occasioni di dialogo e celebrazione del rapporto tra arte e luogo. Il Winter Party del 27 dicembre

Il Winter Party rappresenta uno dei momenti più significativi di questo percorso. La serata, a ingresso libero e con il patrocinio del Comune di Modica, propone un ricco programma che intreccia arti visive e performance dal vivo.

Protagonista sarà l’esposizione di oltre ottanta copertine della collezione The Ragusaner 2024/2025, firmate da altrettanti autori, che offriranno al pubblico una visione ampia e variegata del progetto. A completare l’esperienza, live performance di musica, danza e teatro, insieme a una selezione musicale in vinile che accompagnerà la serata. Il programma

Ore 20:30 – Apertura mostra (ingresso gratuito) e presentazione della collezione *The Ragusaner 2024–2025* –

Ore 21:00 – *“PiantoForte di Peccatori Originali”*, live performance a cura di Collettivo OS con Luca Occhipinti, danzatore –

Ore 22:00 – Selezione musicale in vinile a cura di Gaetano Trovato

Il Winter Party di The Ragusaner si annuncia così come un appuntamento capace di unire arte contemporanea, sperimentazione e identità territoriale, trasformando Modica in uno spazio di incontro e racconto condiviso, dove il territorio diventa materia viva di espressione artistica.

