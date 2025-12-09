“The Fear of the Lord”: il Modica Gospel Academy e il video girato al Duomo di San Giorgio. VIDEO

Il Modica Gospel Academy ha presentato ufficialmente il suo nuovo, emozionante video musicale, “The Fear of the Lord” di Tommy Walker, sotto la direzione artistica del Maestro Giorgio Rizza. Le riprese si sono svolte in alcuni dei luoghi più iconici della città di Modica, patrimonio UNESCO, tra cui la maestosa scalinata del Duomo di San Giorgio e l’interno della chiesa, trasformando la performance in un vero atto di adorazione corale.

Il video non è una semplice esibizione musicale, ma un percorso spirituale che mira a trasmettere il senso profondo della fede. “The Fear of the Lord”, ispirato ai testi di Isaia e dei Proverbi, non indica paura, ma rispetto, gratitudine e fiducia davanti al mistero divino. La performance del coro modicano si distingue a livello nazionale: poche formazioni al mondo, come la CBU University Choir (California) e il First Dallas Choir & Orchestra (Texas), hanno realizzato versioni ufficiali di questo brano.

“Registrarlo nel Duomo di San Giorgio è stato un privilegio artistico e un momento spirituale intenso – spiega il Maestro Giorgio Rizza –. Le voci del coro hanno trasformato ogni nota in una proclamazione di luce e speranza, passando dal raccoglimento all’esultanza. Ciò che ascolterete non è solo musica: è un cuore che si inginocchia e canta, un atto di fede e bellezza”.

Il progetto ha unito la potenza del Gospel alla sacralità dei luoghi modicani, valorizzando l’eccellenza artistica e la spiritualità della città. Il video è disponibile sui canali ufficiali del Modica Gospel Academy e mira a diffondere la cultura musicale e religiosa a un pubblico più ampio.

Frattanto, il Modica Gospel Academy si prepara a una serie di concerti natalizi in provincia di Ragusa. Gli appuntamenti includono il 13 dicembre a Modica con l’opening act “Khoros”, il 20 dicembre sempre a Modica, il 21 dicembre a S. Croce Camerina, il 25 dicembre a Scicli, il 26 dicembre a Pozzallo, il 4 gennaio a Modica e il 6 gennaio a Ispica. Ogni esibizione sarà un’occasione unica per vivere l’emozione del Gospel tra fede, musica e tradizione.

