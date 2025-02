Tesi di laurea a Scicli. Domani focus sul dipinto del Pascucci sul martirio di San Bartolomeo nella chiesa omonima

Appuntamento domani sera, alle 19.30, nella chiesa di San Bartolomeo per conoscere il contenuto e le riflessioni della tesi di laurea di Alessandra Casciano sul Martirio di San Bartolomeo di Francesco Pascucci che si trova nella Chiesa di San Bartolomeo di Scicli.

L’iniziativa, che rientra in un programma in cui convergono diverse tesi di laurea con i singoli temi di ricerca, di studio e di riflessione, è promossa dalla Confeserfidi che, per il secondo anno consecutivo, ha puntato su questo evento particolarmente apprezzato nel mondo culturale ed in quello giovanile. Domani sera è prevista la partecipazione dello storico d’arte Paolo Nifosì che conosce in maniera minuziosa il patrimonio storico, culturale e religioso della città di Scicli.

