Terrore a Cava d’Aliga: due cani sbranano gattini, paura tra i residenti

In via Abati, ieri si è consumata una scena da incubo: due cani, uno bianco con chiazze nere e uno marrone, si sono scagliati contro due gattini, sbranandoli senza pietà. Un episodio e che sta gettando un’ombra di paura tra i residenti .Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Locale di Scicli, che ha avviato le indagini per capire se i due cani fossero randagi o, peggio ancora, lasciati incustoditi da un proprietario irresponsabile. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di rintracciare i due animali, il cui comportamento feroce ha destato allarme.

Allarme sicurezza: “E se attaccassero un bambino?”

La paura tra i cittadini è tangibile: se hanno sbranato due gatti, potrebbero rappresentare un pericolo anche per le persone? Il pensiero corre immediatamente a bambini, anziani o chiunque possa trovarsi sulla traiettoria di questi animali divenuti improvvisamente aggressivi.Per evitare altri episodi simili, il comando della Polizia Municipale, con il supporto della Protezione Civile comunale, ha posizionato gabbie-trappola nella zona, nel tentativo di catturare i due cani e consegnarli ai servizi veterinari per accertamenti.

Residenti in allarme: “Servono più controlli”

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla gestione del randagismo e sulla necessità di maggiori controlli per evitare che simili attacchi si ripetano. La comunità chiede interventi immediati per garantire la sicurezza di animali e persone.Nel frattempo, le autorità invitano chiunque avvisti i due cani a contattare urgentemente il comando della Polizia Locale al numero 0932835955.

