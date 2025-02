“Terron3 a chi?!”: un laboratorio per esplorare l’identità meridionale alla Libreria Flaccavento

Un’occasione per riflettere, confrontarsi e ridefinire il concetto di meridionalità. Mercoledì *21 febbraio*, alle *17:00*, la *Libreria Flaccavento* di Ragusa ospita *”Terron3 a chi?!”*, un laboratorio di esplorazione collettiva sull’identità meridionale e la sua dimensione politica, culturale e sociale.

L’incontro, *ideato e facilitato da Claudia Fauzia*, è aperto a chiunque voglia interrogarsi su cosa significhi essere “terrone” oggi, su come il Sud sia percepito e raccontato, e su quali siano le implicazioni di questa identità nel contesto attuale. Un’occasione per scardinare stereotipi e riappropriarsi del proprio bagaglio culturale con spirito critico e consapevolezza.

L’evento si inserisce nel calendario degli appuntamenti della Libreria Flaccavento, da sempre attenta a tematiche sociali e culturali di rilievo.

Per partecipare è consigliata la prenotazione, contattando la libreria al numero *0932624844* o visitandola in *via Mario Rapisardi, 99 – Ragusa*. [image: image.png]

[image: image.png]



© Riproduzione riservata