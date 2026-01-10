Terremoto nel sud Italia: l’epicentro in mare al largo della Calabria. La scossa sentita anche a Ragusa

Scossa di terremoto nel Sud Italia. Alle 5,53 la terra ha tremato e la scossa è stata sentita in varie regioni italiane. La scosa, di magnitudo 5.0 della scala Richter, ha avuto come epicentro la zona del mare Ionio al largo delle coste calabresi, in direzione di Brancaleone.

La scossa, di tipo ondulatorio, è stata sentita nitidiamente anche nelle città della provincia di Ragusa.

Molte persone sono scese in strada strada in Calabria e nei comuni del messinese e della Sicilia nord orientale. Al momento non si registrano danni a cose e persone. La situazione è continuamente monitorata e in aggiornamento.

