A avviarsi su questa strada è la direzione strategica dell’Asp di Ragusa con il direttore generali che ha istituito questo soggetto che d’ora innanzi avrà la funzione di studiare le emergenze e le criticità che si riscontrano negli ospedali iblei. Una task force composta dai tre direttori dei pronto soccorso di Ragusa, Modica e Vittoria, […]
Terremoto nel sud Italia: l’epicentro in mare al largo della Calabria. La scossa sentita anche a Ragusa
10 Gen 2026 06:05
Scossa di terremoto nel Sud Italia. Alle 5,53 la terra ha tremato e la scossa è stata sentita in varie regioni italiane. La scosa, di magnitudo 5.0 della scala Richter, ha avuto come epicentro la zona del mare Ionio al largo delle coste calabresi, in direzione di Brancaleone.
La scossa, di tipo ondulatorio, è stata sentita nitidiamente anche nelle città della provincia di Ragusa.
Molte persone sono scese in strada strada in Calabria e nei comuni del messinese e della Sicilia nord orientale. Al momento non si registrano danni a cose e persone. La situazione è continuamente monitorata e in aggiornamento.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it