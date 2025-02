Terremoto alle Isole Eolie: scossa avvertita in gran parte della Sicilia

Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato alle 16:19 di oggi pomeriggio al largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina. L’evento sismico, con epicentro in mare e a una profondità di 17 km, è stato localizzato dalla Sala Operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania.

La scossa è stata avvertita distintamente in gran parte della Sicilia, da Palermo a Catania, e anche a Reggio Calabria. A Messina, in particolare, il terremoto è stato percepito in modo netto e per diversi secondi, generando momenti di paura tra la popolazione. Molti cittadini, spaventati, si sono riversati in strada e hanno intasato il centralino del numero unico di emergenza 112.

Dalle prime verifiche effettuate dalle autorità, non risultano danni a strutture o edifici, né feriti. Anche i Vigili del Fuoco di Messina confermano di non aver ricevuto segnalazioni di danni significativi. Tuttavia, le squadre di soccorso e gli esperti stanno proseguendo le ispezioni per accertare eventuali criticità.

L’evento ha avuto una magnitudo compresa tra 4.8 e 5.3, secondo i primi rilevamenti dell’INGV. Resta alta l’attenzione sulla situazione sismica dell’area, caratterizzata da un’attività geologica intensa.

