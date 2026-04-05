Rissa a Vittoria tra cittadini stranieri: cresce preoccupazione in città

Rissa ieri sera in piazza del Popolo a Vittoria. Intorno all’1, 30 alcuni immigrati sarebbero venuti alle mani. La lite ha provocato una reazione generale e molti si sono allontanati.

Sono intervenuti polizia e carabinieri, ma quando gli uomini delle forze dell’ordine sono arrivati i protagonisti della lite erano già fuggiti. Un’auto parcheggiata aveva uno specchietto danneggiato, ma non si sa se questo episodio sia o meno collegato alla rissa.

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