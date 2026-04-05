Riparte martedì 7 aprile “Salute a Bordo”, la campagna itinerante di screening promossa dall’ASP di Ragusa con l’obiettivo di avvicinare i servizi di prevenzione ai cittadini dei dodici comuni iblei. Dopo il successo registrato lo scorso dicembre, l’iniziativa torna sulle strade del territorio con un motorhome attrezzato che porterà informazione, esami e servizi direttamente nelle […]
Rissa a Vittoria tra cittadini stranieri: cresce preoccupazione in città
05 Apr 2026 13:02
Rissa ieri sera in piazza del Popolo a Vittoria. Intorno all’1, 30 alcuni immigrati sarebbero venuti alle mani. La lite ha provocato una reazione generale e molti si sono allontanati.
Sono intervenuti polizia e carabinieri, ma quando gli uomini delle forze dell’ordine sono arrivati i protagonisti della lite erano già fuggiti. Un’auto parcheggiata aveva uno specchietto danneggiato, ma non si sa se questo episodio sia o meno collegato alla rissa.
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