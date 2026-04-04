Incidente sull’autostrada Modica–Siracusa: chiuso lo svincolo per Modica in direzione Catania

Momenti di forte criticità sulla viabilità del Sud-Est siciliano a causa di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada Modica–Siracusa, in direzione Nord. Il sinistro si è verificato circa un chilometro prima dello svincolo di Ispica, provocando disagi alla circolazione e l’immediata chiusura dello svincolo per Modica in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni diffuse dalla Polizia Stradale, due veicoli sono rimasti coinvolti nell’impatto. A seguito dello scontro, uno dei mezzi si è ribaltato finendo sulla corsia di sorpasso, rendendo particolarmente pericoloso il tratto autostradale.

Sul posto sono prontamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e i mezzi di soccorso, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e nell’assistenza ai feriti. Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte.



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