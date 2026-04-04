Grave incidente alla periferia di Ragusa: adolescente ferito, necessario l’intervento dell’elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la strada alla periferia di Ragusa . Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, si tratterebbe di un incidente avvenuto intorno alle ore 17. Coinvolte una Citroen 3C e una Ford Kuga.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura condotta da una donna è uscita fuori strada dopo uno scontro. La conducente è riuscita a lanciare l’allarme, consentendo l’immediato intervento dei soccorsi.

Ad avere la peggio un giovane passeggero, suo figlio, rimasto gravemente ferito. Il ragazzo adolescente è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto insieme al personale sanitario.

È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che però non ha potuto atterrare nelle immediate vicinanze del luogo dell’incidente. I sanitari hanno operando sul posto per stabilizzare il ferito e consentirne il trasferimento in sicurezza verso una struttura ospedaliera.

Le sue condizioni sarebbero serie. Sul caso sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La donna è stata invece trasferita all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Ha collaborato Giada Drocker. Ricerca fotografica di Franco Assenza.

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