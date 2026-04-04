A Ispica tragedia nella cava sotto il convento: recuperato senza vita un 36enne titolare di un noto bar

Una tragedia che scuote profondamente la comunità di Ispica. Nel pomeriggio di oggi si sono concluse le operazioni di recupero del corpo senza vita di un uomo di 36 anni precipitato in una scarpata nei pressi del Convento di Santa Maria di Gesù.

Le ricerche e il ritrovamento

L’allarme era scattato per la scomparsa dell’uomo, facendo partire le ricerche in una zona particolarmente impervia, caratterizzata da un costone roccioso difficile da percorrere.

Il corpo è stato individuato in una cava sottostante il convento, dopo una caduta da un’altezza di circa 60 metri, finendo tra la fitta vegetazione. Purtroppo, per il 36enne non c’è stato nulla da fare.

Imponente macchina dei soccorsi

Considerata la complessità dell’area, è stato necessario l’intervento di diverse squadre specializzate. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco, con il supporto dell’elicottero del nucleo di Catania.

Sono intervenuti anche il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, i tecnici della Guardia di Finanza, i volontari, il personale del 118 e i Carabinieri di Ispica.

Per consentire il recupero della salma tramite elicottero, è stato necessario liberare parte della vegetazione nella zona del ritrovamento. Solo dopo questa operazione è stato possibile issare la barella a bordo del velivolo e completare il recupero in sicurezza.

Indagini in corso

Sul posto sono stati effettuati tutti gli accertamenti di rito, sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria. Le cause della caduta sono ancora in fase di verifica.

Comunità sotto shock

La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, suscitando grande emozione. L’uomo era infatti titolare di un bar molto conosciuto in città, circostanza che ha amplificato il cordoglio e lo sgomento tra i cittadini.

Riflessi sui riti pasquali

L’episodio assume un significato ancora più delicato in questi giorni, alla vigilia delle celebrazioni pasquali. Proprio l’area antistante il bar dell’uomo è tradizionalmente coinvolta in uno dei momenti più sentiti dei riti di Pasqua a Ispica.

I comitati organizzatori stanno valutando eventuali decisioni alla luce di quanto accaduto, segno di una comunità profondamente colpita da questa tragedia. Ha collaborato Cinzia Vernuccio .

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