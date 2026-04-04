Controlli serrati: incidenti, ubriachi al volante e armi sequestrate

Controlli serrati e risultati concreti a Modica, dove i Carabinieri della Compagnia locale, su disposizione del Comando Provinciale di Ragusa, continuano senza sosta le attività di prevenzione e contrasto ai reati sul territorio.

Negli ultimi giorni, i militari dell’Arma hanno denunciato quattro persone nell’ambito di operazioni mirate a contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e il possesso illegale di armi o oggetti pericolosi.

Ubriaca al volante si schianta contro un’abitazione

Tra gli episodi più gravi, quello che ha visto protagonista una donna di origini francesi residente a Modica. Alla guida della propria auto, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a impattare contro il muro di un’abitazione, provocando danni alla struttura.

Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri hanno evidenziato come la donna si fosse messa alla guida dopo aver assunto ingenti quantità di alcol, con conseguente alterazione delle capacità psicofisiche.

Ancora alcol alla guida: fermato automobilista con passeggero a rischio

Un secondo caso analogo è stato registrato sempre a Modica, dove i militari hanno fermato un conducente durante un controllo alla circolazione stradale. L’uomo è risultato aver assunto una quantità significativa di alcol, mettendo in pericolo non solo sé stesso ma anche il passeggero a bordo del veicolo.

Coltelli e oggetti pericolosi: scattano le denunce

L’attività dei Carabinieri si è estesa anche al contrasto del porto di armi. Un uomo di 56 anni è stato individuato nei pressi di un bar mentre mostrava un coltello agli avventori in evidente stato di agitazione.

Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto nei pantaloni. La perquisizione è stata poi estesa al ciclomotore in uso, dove sono state rinvenute anche delle forbici a punta occultate nel bauletto.

In un altro intervento, i militari hanno fermato un trentenne alla guida di un mezzo della nettezza urbana. L’atteggiamento sospetto ha portato a un controllo approfondito che ha permesso di scoprire un coltello a farfalla con una lama di ben 22 centimetri.

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