Tragedia di Ispica: restituita ai familiari la salma dell’uomo precipitato dalla Cava di Gesù

Si avvia verso una prima conclusione la vicenda che nelle scorse ore ha profondamente scosso la comunità di Ispica. La salma dell’uomo di 36 anni, precipitato in una scarpata nei pressi del Convento di Santa Maria di Gesù, è stata restituita ai familiari. L’autorità giudiziaria, sulla base degli accertamenti effettuati, non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia.

Un elemento che contribuisce a delineare un quadro più chiaro dell’accaduto, mentre restano comunque in corso le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La tragedia si era consumata in un’area particolarmente impervia, rendendo necessario un articolato intervento di recupero da parte dei soccorritori.

Il corpo era stato individuato nella cava sottostante il convento. Le operazioni, complesse e delicate, avevano visto impegnati Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, forze dell’ordine e personale sanitario, con il supporto di un elicottero.

Intanto, in città resta forte il dolore per la scomparsa dell’uomo, molto conosciuto anche per la sua attività commerciale. Numerosi i messaggi di cordoglio e la vicinanza espressa alla famiglia, in una comunità che continua a vivere ore di grande commozione.

Il dramma si inserisce in un momento particolarmente significativo dell’anno, le celebrazioni pasquali, tradizionalmente molto sentite a Ispica, il clima è inevitabilmente segnato dal lutto. Un dolore silenzioso e condiviso, che accompagna la città verso una Pasqua diversa, all’insegna della riflessione e della vicinanza alla famiglia colpita da questa tragedia.

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