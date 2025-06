Tentò di rapire un neonato a Ragusa: giudicato colpevole, condannato a 2 anni e 6 mesi

Il Tribunale collegiale di Ragusa, (Vincenzo Ignaccolo, Maria Rabini e Elio Manenti, relatore) ha condannato in primo grado di giudizio Ibrahim Diallo, 23 anni, alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione (a fronte di 1 anno e 6 mesi richiesti dalla pubblica accusa rappresentata dal pm Gaetano Scollo). Il giovane, il 22 gennaio del 2024, senza un motivo apparente, aveva tentato di strappare alle braccia della madre un bambino di pochi mesi che la donna teneva nel marsupio mentre il papà stava spingendo il passeggino con l’altra figlia di tre anni.

I fatti

I fatti erano avvenuti in pieno giorno, in prossimità del centro vaccinale di via Licitra a Ragusa. La reazione istintiva, dei genitori aveva impedito che il rapimento venisse consumato. Nessuna relazione tra il ragazzo e quella famiglia. Un giovane che studiava e praticava rugby a livelli semiagonistici, ben inserito e con una vita sociale adeguata. Da quel giorno il giovane è in carcere. La sua avvocata, Simona Cultrera, ne aveva chiesto l’assoluzione ritenendo non dimostrata l’intenzione del tentato rapimento, in subordine la derubricazione del reato in molestie e la condanna al minimo della pena. La famiglia del neonato non si è costituita parte civile.

