Tentato rapimento di un neonato a Ragusa: inizia il processo

E’ iniziato il processo davanti al Tribunale collegiale di Ragusa a carico del 22enne Ibrahim Diallo. Il giovane, il 22 gennaio di quest’anno, senza un motivo apparente, aveva tentato di rapire un bambino di pochi mesi che una mamma teneva in braccio mentre il papà stava spingendo il passeggino con l’altra figlia di tre anni. I fatti erano avvenuti in pieno giorno, in prossimità del centro vaccinale di via Licitra a Ragusa.

I fatti

La madre stava tenendo il neonato nel marsupio e solo la sua reazione istintiva, quella del padre del piccolo e di alcuni passanti, aveva scongiurato che il rapimento si consumasse. Sul posto erano poi intervenuti anche due poliziotti del nucleo logistico che si trovavano a passare da quella via. Il fermo era stato operato poi dai carabinieri che avevano provveduto a raccogliere le testimonianze dei presenti. Il Tribunale ha disposto oggi la perizia psichiatrica sul giovane anche su richiesta del difensore di Diallo, l’avvocata Simona Cultrera; l’udienza è stata aggiornata al 4 ottobre per il conferimento dell’incarico allo psichiatra Giuseppe Asaro. Il 22enne è tuttora in carcere. Sia le parti offese – i genitori con i due bambini – sia l’imputato erano presenti in aula.

