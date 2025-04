Il lungo abbraccio e Fidone dice: “Che Dio ti benedica”. FOTO

Un lungo abbraccio commosso, introdotto da pochissime parole, quelle del secondo arrivato, Giovanni Francesco Fidone, alla nuova presidente della Provincia di Ragusa, Maria Rita Schembari: “Che Dio ti benedica, è la benedizione che mi fa mia madre. Che Dio la benedica perché l’aspetta un compito importante e difficile – commenta Fidone che . Io sono comunque felice del mio risultato, un risultato ottimo. Arrivare secondi, da solo, non era semplice. Quello di Maria Rita è un risultato chiaro e netto e merita di ricoprire questo ruolo”.

Scappa qualche lacrima nell’abbraccio sincero, colto fuori dalle stanze del potere: “Un risultato molto lusinghiero – commenta Maria Rita Schembari – anche al di la di quelle che erano le aspettative o i pronostici del centrodestra che nella migliore delle ipotesi dicevano che avremmo superato il 40 per cento ma non fino a questo punto. E’un risultato che mi imepgana ancora di piu, che mi fa comprendere che molto probabilmente il voto nei miei confronti è andato anche al di la del semplice schieramento politico e per qualche consigliere che in questo momento non saprei individuare, è stato anche un voto di opinione. Questo significa anche una maggiore responsabilità e un maggiore senso del dovere, ancora superiore rispetto a quello che governa quotidianamente le mia esistenza”.

La sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, sostenuta da tre liste di consiglieri (Voce Comune, Fratelli d’Italia e Forza Italia) è la nuova presidente della ex Provincia di Ragusa, Libero consorzio tra comuni. Dallo spoglio su 210 voti resi, ha ottenuto il 47 per cento delle preferenze con voto già ponderato. Al secondo posto con il 27 per cento, Giovanni Francesco Fidone, (sostenuto dalla Dc); terzo Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo (sostenuto dal Pd) con il 25 per cento. È in corso lo spoglio per l’elezione dei consiglieri provinciali.

