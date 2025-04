Maria Rita Schembari è il nuovo Presidente della Provincia di Ragusa

(In collaborazione con Giada Drocker)

Maria Rita Schembari è il nuovo Presidente della Provincia di Ragusa. Lo spoglio delle schede per l’elezione diretta del Presidente si è concluso pochi minuti fa a Palazzo del Fante. Con il 47% dei voti, pari a 44,887 punti, il sindaco di Comiso, sostenuto da Fratelli D’Italia, Forza Italia e dai “Civici” si aggiudica la direzone del Libero Consorzio di Ragusa. Dopo di lei, Gianfranco Fidone, che si ferma al 27% dei voti, pari a 25,220 punti. Fidone è stato sostenuto dal progetto “Radici Iblee”, ovvero dalla DC che fa riferimento a Cuffaro. Infine, Roberto Ammatuna che si aggiudica il 25% dei voti, pari a 24.068 punti. Ammatuna è sostenuto dal Partito Democratico e dal Movimento Cinque Stelle. In totale il numero dei votanti ammesso all’elezione di secondo livello era di 216, fra consiglieri comunali e sindaci di tutta la provincia. Si attende, adesso, lo spoglio per l’elezione del consiglio provinciale.

