Ragusa piange Carmelo Tumino, il fondatore del Centro Risvegli Ibleo

La città di Ragusa è in lutto per la scomparsa di Carmelo Tumino, figura storica del volontariato e fondatore del Centro Risvegli Ibleo. Tumino si è spento all’età di 80 anni, lasciando un vuoto profondo in quanti hanno conosciuto e apprezzato il suo instancabile impegno nel sociale.

La sua intuizione, nata dal desiderio di offrire sostegno concreto alle persone più fragili, è diventata negli anni un punto di riferimento imprescindibile per l’intera comunità. Sotto la sua guida, il Centro Risvegli Ibleo ha saputo crescere, coinvolgendo numerose realtà associative del territorio e sviluppando una rete di solidarietà che ha rappresentato una vera ancora di salvezza per tanti.

In queste ore sono tantissimi gli attestati di cordoglio giunti alla famiglia, a testimonianza del grande affetto e della stima che la cittadinanza ha sempre riservato a Carmelo Tumino. Un uomo che ha dedicato la sua vita agli altri, interpretando fino in fondo i valori della generosità e dell’altruismo.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 29 aprile, alle ore 16 nella chiesa di San Pio X a Ragusa. Il corteo muoverà da via Ragazzi del 99 n.34 alle ore 15.45. Sarà l’occasione per l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del volontariato ibleo.

