Tentato omicidio; Stracquadaini a giudizio immediato il 10 marzo

Associazione di stampo mafioso, detenzione illegale d’arma e tentato omicidio in concorso. L’ex latitante Gianfranco Stracquadaini, arrestato lo scorso 15 ottobre a Comiso dopo una latitanza di 18 mesi, sarà giudicato il 10 marzo davanti al Tribunale collegiale di Ragusa; la Procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. I fatti che gli vengono contestati in questo procedimento stralcio (uno degli altro coindagati è stato già condannato in abbreviato e gli altri due hanno preferito il rito ordinario), risalgono al 25 aprile del 2024 quando assieme ai complici – secondo la tesi della pubblica accusa – aveva teso un agguato a Vittoria nel quale era rimasto gravemente ferito al collo e al volto un ex collaboratore di giustizia. Irreperibile da quel giorno, Stracquadaini, difeso dall’avvocato Rosario Cognata, è stato catturato a Comiso il 15 ottobre del 2025 dopo una latitanza durata un anno e mezzo. Il piano per uccidere l’ex collaborante, faceva parte, secondo gli inquirenti, di una vasta strategia che mirava a eliminare fisicamente tutti i collaboratori di giustizia sul territorio, secondo la Dda di Catania “con scopi di vendetta e al fine di consolidare il controllo esclusivo di tutti gli affari illeciti di interesse dell’organizzazione criminale su Vittoria e sull’intera provincia di Ragusa. Allarmante anche la grande disponibilità di armi anche da guerra, e sul possibile utilizzo da parte degli associati alla consorteria mafiosa delle stesse, per portare a termine il disegno criminoso dell’organizzazione e per acquisire il controllo di attività economiche cittadine attraverso attività estorsive poste in essere ai danni di numerosi imprenditori e commercianti”.

Per il tentato omicidio con rito abbreviato in primo grado è stato condannato a 8 anni di reclusione uno dei coimputati, Alessandro Pardo 49enne. Stracquadaini risulta tra le persone arrestate anche per il rapimento (a cui seguì il rilascio dopo 24 ore), del 17enne di Vittoria, dello scorso 25 settembre.

