Tentato omicidio di Costa Esperia: la Polizia sulle tracce del feritore?

La Polizia sarebbe sulle tracce dell’uomo che ieri mattina, poco prima delle 8, ha cercato di uccidere un giovane tunisino. L’agguato si è verificato nella zona di Costa Esperia, località balneare a 4 chilometri da Scoglitti. Pare che l’aggressore, che sarebbe di nazionalità italiana e originario della zona, abbia puntato una pistola con l’intenzione di uccidere. Ha mirato al torace dell’uomo che si trovava al volante, pare in compagnia di una donna. I colpi hanno raggiunto l’uomo al fianco ma per fortuna non avrebbero colpito gli organi vitali. La donna che si trovava con lui in auto lo avrebbe portato verso la Guardia medica di Scoglitti. Da qui è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale. L’uomo si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale “Riccardo Guzzardi”. Le ferite sono gravi ma non corre pericolo di vita.

