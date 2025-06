Tentato omicidio a Scoglitti, forse sparatoria davanti a una donna: c’è un ferito alle spalle

Tentato omicidio stamani a Scoglitti, in zona Costa Esperia. Erano da poco passate le 8 quando un uomo, che si trovava all’interno di un’auto in compagnia di una donna, sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata. La notizia dell’uso di un’arma da fuoco non è ancora confermata ufficialmente.

Secondo una prima ricostruzione, un individuo si sarebbe avvicinato al veicolo e avrebbe aperto il fuoco, colpendo la vittima alle spalle. Subito dopo si sarebbe dato alla fuga. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per risalire all’autore del gesto e chiarire il movente.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni sono sotto osservazione, ma al momento non si parla di prognosi riservata.

Massimo riserbo da parte degli inquirenti, che non escludono alcuna pista.

