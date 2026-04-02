Tentato omicidio a Scoglitti: vittoriese condannato a 12 anni

Condannato a 12 anni di carcere in primo grado e con rito abbreviato, il 33enne V.L. di Vittoria che il 15 giugno del 2025 a Scoglitti ha teso un agguato alla ex compagna, sparando al nuovo compagno di lei, un tunisino di 34 anni, ferendolo gravemente ad un fianco. I due stavano andando a casa del 34enne assieme alla bimba piccola di lei. Il vittoriese allora avrebbe prima sbarrato la strada impedendo alla donna che era alla guida dell’auto di proseguire la marcia, e poi avrebbe estratto una calibro 7.65 sparando e colpendo l’uomo. La donna proseguì la marcia e portò l’uomo prima alla guardia medica di Comiso e poi al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Partì l’indagine; l’autore del ferimento alla fine si consegnò alle forze dell’ordine svelando anche dove aveva messo l’arma, una semiautomatica a salve, modificata.

La condanna

Non solo il tentato omicidio aggravato tra l’altro dalla premeditazione, ma anche il porto illegale e la ricettazione di arma da fuoco clandestina, e la detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio (21 grammi di cocaina). Il legale del 33enne, l’avvocato Raffaele Catalano, nella sua arringa difesiva aveva chiesto la concessione delle attenuanti generiche anche in virtù della confessione resa, e di non considerare le aggravanti. Il gup Ivano Infarinato ha condannato il 33enne con rito abbreviato in primo grado a 12 anni di reclusione.

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