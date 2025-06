Tentato omicidio a Marina di Ragusa: 20enne sottoposto a perizia psichiatrica

Inizia oggi l’esame del 20enne accusato di tentato omicidio per avere aggredito una 16enne, amica della sorella lo scorso 7 giugno a Marina di Ragusa. L’ha sorpresa alle spalle e con un coltello in mano e le ha provocato numerose ferite al collo e nella parte alta del corpo. Una aggressione improvvisa e senza motivi apparenti. Oggi il giudice per le indagini preliminari accogliendo la richiesta della difesa, di incidente probatorio, ha disposto una perizia psichiatrica per il 20enne e ha inteso nominare il professore ordinario di Clinica psichiatrica, Eugenio Aguglia che avrà il compito di accertare la condizione clinica psichiatrica del giovane, la sua capacità di intendere e volere al momento del fatto e la capacità di partecipare alle fasi del processo. L’avvocato Daniele Scrofani che difende il 20enne, ha nominato come consulente il dottor Giuseppe Catalfo. Le operazioni peritali hanno avuto avvio oggi; 60 giorni per completarle. Il perito verrà sentito dal gip il 24 settembre.

Il giovan è ai domiciliari

Il giovane dopo la convalida dell’arresto e qualche giorno in carcere si trova ai domiciliari con assistenza h24 in una struttura protetta specializzata nella assistenza di soggetti con disturbi psichici ed è seguito dal dsm. Era stato il suo difensore a rinnovare l’istanza di sostituzione della misura, anche a seguito della relazione psichiatrica del Servizio di sanità penitenziaria e dell’Asp di Ragusa.

