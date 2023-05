Tentato furto in un supermercato di Vittoria: arrestato tunisino che aveva preso merce per oltre mille euro

E’ stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravvato un uomo di nazionalità tunisina di 59 anni, con precedenti di polizia (per diversi reati tra cui rapina aggravata, porto abusivo di armi, lesioni personali, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale) che ha tentato di rubare all’interno del supermercato LIDL di Vittoria che si trova in via Generale Cascino. L’uomo è stato beccato da polizia e carabinieri mentre tentava di rubare ma è stato sorpreso perchè è scattato l’allarme.

IL VALORE DELLA REFURTIVA

Le forze dell’ordine lo hanno sopreso mentre le ante scorrevoli della porta automatica del supermercato erano state forzate e l’allarme era ancora in funzione. Poi, una volta scoperto, ha tentato di nascodersi fra gli espositori e gli scaffali vicino alle casse. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare. Addosso all’uomo, è stata rinvenuta tutta la merce che aveva poco prima rubato per un valore di oltre mille euro.

La merce è stata restituita al proprietario del supermercato, intervenuto sul posto. E’ stato arrestato in flagranza per il reato di tentato furto aggravato.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione della Autorità Giudiziaria competente.